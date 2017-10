Cant bracht nacht door in spoed met "hevige buikkrampen", geeft op in Ronse

Cant had zich haar verjaardag wel anders voorgesteld. Gisteren in Meulebeke won ze haar eerste palm van het seizoen. "Maar na de wedstrijd kreeg ik plotseling hevige buikkrampen", vertelde ze aan Sporza.

"We vonden geen oplossing, ook pijnstillers hielpen niet. Om 3u besloot ik naar het UZ in Gent te gaan. Daar heb ik tot 7u op de spoed gezeten. Ik heb dus niks nachtrust gehad. Hopelijk reageer ik een beetje deftig in de wedstrijd en ik niet te veel last heb."

Ze startte in Ronse in de eerste wedstrijd van de DVV Trofee om haar klassement te redden. "Ik weet niet wat het wordt. Misschien is het na de medicatie die ik kreeg wel allemaal in orde. Maar we mogen ook niet veel medicatie innemen, er bestaat zoiets als een dopinglijst. We zien wel. Misschien word ik op 2 minuten gereden, misschien op 5. Misschien zie je mij niet meer. Het is 1 groot vraagteken." Het werd dus de derde optie.

"Dit is mijn minste verjaardag in jaren, maar het is wat het is. Ik heb hier zeker niet voor gekozen. Je kunt er weinig aan veranderen."