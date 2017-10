Vlaanderen veldritland: "Wie het wil maken in de cross, moet naar hier verhuizen"

Het is voor iedereen moeilijk om aan de top te raken in de cross, maar voor buitenlanders toch nog iets moeilijker. Vlamingen en Nederlanders rijden na een slechte cross met hun familie naar huis. Dat kunnen wij niet.

"Er zijn bijvoorbeeld wel races in Tsjechië, maar niemand is er in geïnteresseerd", vertelt Boros. "De grote sponsors zitten hier in België en die willen de races dus hier houden. Soms komt er eens een Belgische renner naar Tsjechië, maar dat is dan om makkelijk UCI-punten te sprokkelen. De mountainbikers reizen de hele wereld rond, ik begrijp niet dat dat in het veld niet kan."

Walsleben bevestigt het probleem. "Er zijn nu ook mooie crossen in bijvoorbeeld Zwitserland, maar weinig renners gaan naar daar door hun verplichtingen in België. Die crossen komen ook niet op tv. We worden gesponsord en die sponsors willen in beeld komen. Dat is begrijpelijk. De cross is hier een heel goed product, maar dat is niet overal zo. In Duitsland is er in de winter te veel concurrentie van andere wintersporten zoals schansspringen en biatlon."

"Voor mij zullen de komende jaren beslissend zijn. Blijf ik in de cross? Ik kijk ook wel een beetje naar de weg."