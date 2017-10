Marlux: "Denken aan Groenendaal, Vantornout, Verstraeten en Meersman"

In het spoor van veldrijder Toon Aerts: "Atletiektraining geven is mijn uitlaatklep"

Er zit meer in een crosser dan je denkt. Toon Aerts (23) traint 2 keer per week de jongeren van de atletiekclub in zijn gemeente. "Een leuke uitlaatklep", vertelt de Europese kampioen veldrijden met een diploma lichamelijke opvoeding.

