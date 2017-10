Het leven naast de cross: "5 minuten ben ik wielrenner Toon, daarna ben ik trainer Toon"

Elke dinsdag- en donderdagavond staat Toon Aerts op het knusse atletiekterrein van Rijkevorsel. Twee uur lang geeft de veldrijder training aan zijn sportieve dorpsgenootjes.

"Voor mij is dit een leuke uitlaatklep", legt Aerts uit aan Sporza. "Een fietscarrière is heel leuk en heel plezant, maar het kan ook in een klap voorbij zijn. Vorige winter stond ik hier met een gebroken schouder naar de lopertjes te kijken."

"De eerste 5 minuten van de training ben ik wielrenner Toon. Daarna word ik snel leerkracht of trainer Toon. Of ik nu goed of slecht gecrost heb, daar trekken de kinderen zich niks van aan. Ze feliciteren me altijd. Dat is erg leuk. Ik amuseer mezelf en de kinderen ook", vertelt Aerts.