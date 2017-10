Kaptheijns soleert naar haar eerste profzege in Gieten

Kapethijns won in eigen land de eerste SP-manche. Kapethijns won in eigen land de eerste SP-manche.

Maud Kaptheijns heeft in Gieten haar eerste klassementscross bij de profs gewonnen. De Nederlandse was dominant in de eerste SP-manche in eigen land. Brammeier en De Boer vergezelden haar op het podium. Sanne Cant moest vrede nemen met plaats zes.