Sven Nys: "Van Aert zit niet goed in zijn vel"

Mathieu van der Poel voerde zowel in Iowa als in Waterloo een onemanshow op. De Nederlander is een klasse apart in de cross. "Hij is de man die het seizoen zal bepalen", zegt Sven Nys.

De Nederlander had een zorgeloze zomer en dat is er aan te zien. "Hij had al de techniek en de explosiviteit en daar zijn nu de kracht en de ervaring bijgekomen. Er gaan heel veel jongens op een muur botsen."

Voor Wout van Aert loopt het niet op wieltjes. "Hij zit niet goed in zijn vel en presteert niet zoals we mogen verwachten. Normaal moet hij in de buurt komen van Van der Poel, maar hij is op twee paarden aan het wedden."

"Hij heeft zich voorgenomen om komend voorjaar de klassiekers te rijden en dat is op het hoogste niveau heel moeilijk te combineren." Van Aert eindigde in Iowa als 14e, in Waterloo werd hij zevende.