Van der Poel zegeviert in Iowa voor Sweeck en Hermans

De eerste Wereldbekermanche veldrijden is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen was outstanding in Iowa (VS).

