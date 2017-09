Trainer: "Zondag verwacht ik Wout weer zoals in Eeklo"

Van een tweestrijd in Iowa (VS) was vorig weekend geen sprake. Wout van Aert kwam niet in de buurt van Mathieu van der Poel in de eerste Wereldbekermanche. De wereldkampioen bolde pas als 14e over de streep.

"Maandag hebben we mekaar meteen gesproken", vertelt zijn trainer Marc Lamberts aan Sporza. "Het is moeilijk om een oorzaak te vinden, zeker van een afstand."

"Net voor de start van het veldritseizoen heeft Van Aert nog een stevig trainingsblok afgewerkt, samen met een periode in een hoogtetent. Dat kan een oorzaak zijn van vermoeidheid, functional overreaching, maar het is moeilijk te verklaren dat hij na 2 weken rust slechter presteert dan na 1 week."

"Volgens mij was het een combinatie van factoren. Wout had de jetlag niet goed verteerde, hij was niet 100 procent uitgerust en hij stond gedehydrateerd aan de start. Want Wout zweet veel."