Veldrijden in Amerika? "Van de UCI krijg je niks, alleen rekeningen"

"Ik vind het fantastisch. We snijden hier een totaal nieuwe markt aan", vertelt Sven Nys (Telenet-Fidea) vanuit de Verenigde Staten. "Amerikaanse bedrijven krijgen meer interesse in onze sport en de media beginnen meer en meer wedstrijden uit te zenden, op tv of via livestream. Daar ben ik erg blij mee."

"Tot eind december is er elke week wel ergens in Amerika een veldrit. Daar ben ik erg blij mee. We moeten veldrijden hier stap per stap groter proberen te maken. We mogen onze sport niet klein proberen te houden."

"Ik ben echt pro Amerika. American football, ijshockey en basketbal steken er hier bovenuit, maar de laatste 10 jaar maakt veldrijden progressie. Ze missen nog één ding: een lokale held. Een renner die meedraait in de top 10. Dat motiveert jongeren om te crossen en dan ben je echt vertrokken."