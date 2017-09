Klaas Vantornout schuift het best in Zwitserland

Klaas Vantornout (35) rijdt dit seizoen zijn afscheidstournee. In Baden vond hij een parcours naar zijn hart. Op een drassige omloop in de alpenweides was het schuiven, lopen en klauteren geblazen.

De openingsmanche van de EKZ Cross Tour draaide uit op een duel tussen Nicola Rohrbach en Klaas Vantornout. Het was Vantornout die, net als vorig jaar, de beste was. Hij remonteerde zijn Zwitserse tegenstander in de sprint.

"Net voor de start begon het te regenen, daar houd ik van", zei Vantornout. "Regen is mijn ding. Echt iets voor harde crossers. Hier gaat het voortdurend omhoog en omlaag in de modder. Zulke omlopen mis ik in België."