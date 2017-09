Sweeck: "Hoop eens te winnen als Van Aert en Van der Poel ook meerijden"

Zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kloppen? "Ik heb alleszins goed gewerkt, maar Wout en Mathieu blijven een klasse apart. Ik hoop dat ik een paar keer met hen kan wedijveren voor de zege."

"Als ik een paar uitschieters heb, echte topdagen, dan hoop ik dat ik hen eens kan kloppen. Vorig seizoen kon ik diep in de finale een paar keer terugkomen, maar dan miste ik die paar procenten die ik nodig had om echt nog mee te doen tot aan de streep. Misschien lukt dat me nu wel."

"Vorig jaar won ik twee wedstrijden waar zij niet aan de start stonden, liefst win ik er dit jaar één waar ze wel van de partij zijn. Dat geeft toch meer uitstraling aan de zege. Ik droom van de overwinning in de Wereldbeker van Koksijde of de Superprestige in Zonhoven. Zandcrossen liggen mij het beste."