Van Aert: "Ik verwacht opnieuw duels tussen mij en Van der Poel"

Ook manager Nick Nuyens kijkt uit naar de start van het veldritseizoen. "Het is heel druk nu. Het wegseizoen is nog volop bezig, maar de cross komt er ook weer aan en in het veld spreekt onze ploeg toch ook een aardig woordje mee. Je voelt bij de renners dat de honger groot is en je gaat natuurlijk mee in die stemming."

"Voor Wout wordt het misschien een moeilijk seizoen omdat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn. Hij kan eigenlijk alleen maar verliezen. Dat is niet nieuw voor hem, maar hij heeft natuurlijk ook een wegseizoen achter de rug."

Neemt hij niet te veel hooi op zijn vork door ook te mikken op de voorjaarsklassiekers? "We zijn hier niet onbezonnen ingesprongen. We hebben een uitgebalanceerd programma bedacht anders werd het inderdaad gekkenwerk. Het zal niet evident worden, maar we moeten ook realistisch zijn. Hij zal op de weg niet van overwinning naar overwinning fietsen. We doen dit om te kijken of er potentieel is. Wout wil een stap vooruit zetten en wij ook."