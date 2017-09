Van Tichelt sprokkelt UCI-punten met twee veldritzeges in Peking

Cyclorcross Magazine Van Tichelt won twee crossen in Peking. Van Tichelt won twee crossen in Peking.

Dat veldrijden populair is in Amerika wisten we al, maar ook in China wordt er gecrost. De voorbije week was onze landgenoot Yorben Van Tichelt er aan de slag. Hij won er twee veldritten in Peking en sprokkelde zo 160 UCI-punten. "Ik heb me fantastisch geamuseerd."