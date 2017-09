Herygers: "Ik vermoed dat Sweeck in de buurt van Wout en Mathieu zal komen"

Overmorgen wordt in Eeklo al de eerste cross van het seizoen gereden. "Dat blijft zeer vroeg", geeft Paul Herygers toe. "Maar het is niet anders dan vorig jaar. Toen begonnen we in Geraardsbergen, nu is het Eeklo dankzij een beurtrol."

"Ik denk wel dat de renners zelf staan te popelen. Ze werken een stevige campagne op de weg af en dan denk ik dat het hoog tijd is dat ze hun werk doen: veldrijden. Het is nu aan hen."

Bijna alle crossers hebben bijzonder veel kilometers op de weg gereden. "Daar denk ik af en toe ook wel eens aan. De ene kijkt het af van de andere en wat is nu de beste keuze? De ene kan iets meer verdragen dan de andere."

"Maar iedereen werkt wel hetzelfde programma in het veld af. In dat opzicht zou het kunnen dat er enkelen overdaad gepleegd hebben. Bij de 1e, 2e of 3e cross wordt onmiddellijk duidelijk of je te veel hooi op je vork hebt genomen."