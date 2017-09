Wellens: "We zijn een kleine ploeg, maar we willen ons wel tonen"

Vorig jaar was voor onze ploeg alles nog nieuw. Het was mijn eerste ervaring als ploegleider en het was een beetje een ontdekkingsreis.

Vorig jaar was voor onze ploeg alles nog nieuw. Het was mijn eerste ervaring als ploegleider en het was een beetje een ontdekkingsreis.

"We zagen Maud Kaptheijns vertrekken, maar in de plaats arriveerde Alice Maria Arzuffi. Ze kan nog veel progressie maken. Vorig seizoen heeft ze al mooie dingen laten zien, waaronder een derde plaats in de Wereldbekerwedstrijd in Zeven."

Daan Hoeyberghs kwam het team bij de elite versterken. "Daan is een meerwaarde voor de ploeg in de breedte. We mogen niet verwachten dat hij potten zal breken, maar hij kent zijn kwaliteiten en zeker in de A-crossen die niet tot een klassement behoren, mag hij op een paar uitschieters mikken. Het talent dat hij bij de beloften etaleerde, kan niet weg zijn. Bij ons krijgt Daan de kans om in alle rust en zonder stress te groeien."

Gianni Vermeersch is de kopman van het team. "Hij heeft de nodige pech gekend vorig seizoen, maar hij rechtte steeds weer zijn rug en dat is toch wel belangrijk. Op het eind liet hij enkele mooie resultaten noteren en hopelijk kan hij dat komend seizoen ook laten zien."

"Meer en meer vormen we een echt team met vijf renners. De sfeer is goed. We zijn een kleine ploeg, maar ik hoop dat we ons net zoals vorig jaar kunnen tonen in enkele crossen."