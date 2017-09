Sporza-veldritgids: wie rijdt waar? Welke crossen op welke zender?

Afgelopen seizoen was hét seizoen van Sanne Cant, die wereldkampioen, Belgisch kampioen en ook nog eens de eindzeges in de Superprestige en DVV-trofee op zak stak. Vanuit Belgische hoek is het vooral uitkijken naar de vooruitgang van Laura Verdonschot, die Cant op het BK al het vuur aan de schenen legde.

Voor de rest krijgen we wellicht dezelfde namen: Jolien Verschueren (die momenteel in de lappenmand ligt) stapte over naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Ellen Van Loy krijgt er maar niet genoeg van bij Telenet-Fidea. En misschien breekt de nog wisselvallige Alicia Franck dit seizoen wel door?

De buitenlandse concurrentie schiet doorgaans wat later in actie, omdat toppers als Vos, Brand en De Jong ook op de weg uitstekend uit de voeten kunnen. Sophie de Boer, de winnares van de Wereldbeker, wordt in de eerste weken wellicht de grootste uitdager van de Belgen, maar ook haar landgenotes Annemarie Worst, de wereldkampioene bij de beloften, en Maud Kaptheijns zullen zich meteen willen tonen. De ploeg van Bart Wellens hoopt dan weer op een goed seizoen van de Italiaanse Alice Maria Arzuffi.