Pauwels' team: "We veranderen het geweer van schouder: offensief koersen"

"Ik heb liever dat we aanvallen en strijd leveren dan dat we in de laatste rechte lijn rijden naar een derde, vierde of vijfde plek. We moeten het proberen, want ik weet dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn", zegt Mettepenningen nog.

"Ik heb daarover met Kevin een goed gesprek gehad. Hij moet meer in de aanval gaan. Hij kan hen pijn doen, daar ben ik van overtuigd en dat moeten we meer zien in de cross."