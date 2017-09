Aerts: "Hopen allemaal dat Van Aert en Van der Poel niet verbeterd zijn"

Aerts en zijn ploegmaats zullen dit seizoen opnieuw moeten afrekenen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Ik denk dat we allemaal hopen dat ze niet verbeterd zijn. Maar we hoeven ons geen illusies te maken, ze zullen zeker niet slechter geworden zijn."

"We kunnen enkel uitgaan van onze eigen sterkte. We zullen volgende week zien hoe die mannen beginnen aan de winter. Voor ons is het leuk als we mee op het podium staan. Plaatsen 1 en 2 zijn meestal bezet."

"Voor ons is het leuk dat we tegen die mannen kunnen koersen. Elke ronde dat we kunnen blijven volgen, is een ronde dat we onszelf sterker maken."

Aerts kijkt alvast uit naar de samenwerking met Lars van der Haar. "Vorig jaar heb ik niet veel samen kunnen koersen met hem, nu zullen we samen aan het seizoen beginnen. Misschien kunnen we hier en daar tactisch voordeel halen en het ploegenspel laten werken", besluit hij.