Nys: "We hebben de wapens om Van Aert en Van der Poel te "ambeteren""

In de andere ploegen steken er renners individueel bovenuit, maar wij hebben in het algemeen de sterkste ploeg.

In de andere ploegen steken er renners individueel bovenuit, maar wij hebben in het algemeen de sterkste ploeg.

"Maar ik ben heel tevreden over het vorige seizoen", vertelt Nys. "Ik verwacht veel van mijn renners, want iedereen heeft een stap vooruit gezet."

"We hebben veel verschillende karakters, maar het is net leuk om te zien dat ze voor elkaar door het vuur gaan. Er heerst een goede teamgeest en dat kan alleen maar bijdragen aan de resultaten."

"We hebben ook een heel brede lichting: we hebben een Europese kampioen met zelfvertrouwen, Lars van der Haar kampt niet met blessures... In de andere ploegen steken er renners individueel bovenuit, maar wij hebben in het algemeen de sterkste ploeg."

"We hebben vorig jaar bewezen dat we heel dominant kunnen zijn. We hebben de wapens om Van Aert en Van der Poel te "ambeteren". We gaan ons niet snel neerleggen bij overmacht."