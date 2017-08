Rosmalen organiseert in 2018 het EK veldrijden

Het EK vindt volgend jaar plaats op 3 en 4 november. Het parcours van het EK in Rosmalen zal hetzelfde zijn als dat van de Grote Prijs van Brabant, een cross die dit jaar voor het vierde jaar georganiseerd wordt.

De organisatie verwacht dat veel toppers zich daarom dit seizoen (op 28 oktober) al komen voorbereiden in Rosmalen.

Het EK veldrijden zal voor de derde keer plaatsvinden in Nederland. Eerder mocht Huijbergen (in 2006 en 2015) het Europese kampioenschap al twee keer organiseren. België hield het EK ook al twee keer, in Vossem (2004) en Hoogstraten (2009).

Vorig jaar kroonde Toon Aerts zich in het Franse Pontchâteau tot Europees kampioen. Dit jaar wordt op 5 november in het Tsjechische Tabor voor de titel gestreden.