De Bie: "Had me mijn afscheid als bondscoach anders voorgesteld"

Sven Vanthourenhout wordt vanaf 1 augustus de bondscoach van de Belgische veldrijders. Daarmee komt er ook een einde aan het tijdperk met Rudy De Bie aan het hoofd van de nationale selectie. "Het nieuws kwam voor mij toch onverwacht", vertelde De Bie.

"Ik had er nog niets over gehoord tot ik vanmorgen om tien uur op het kantoor van Cycling Vlaanderen kwam. Toen hebben ze het mij verteld. Dat was toch even schrikken. Het is vrij pijnlijk. Ik moet het allemaal nog een beetje verwerken."

"Het was natuurlijk al langer een trend om te kiezen voor verjonging in het wielrennen en dat is nu ook in het veldrijden gebeurd. Niets is eeuwig. Er is een tijd van komen en gaan, maar ik had mijn afscheid bij de nationale ploeg toch anders voorgesteld."