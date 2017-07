Nieuwbakken bondscoach Vanthourenhout: "Deze kans mocht ik niet laten liggen"

Sven Vanthourenhout verlaat het Telenet-Fidea-team waar hij als ploegleider aan de slag was. "Een erg fijne job", vindt hij. "We vormden een hecht team."

"Ik heb het met Sven (Nys, teammanager, red) besproken. We deelden de mening dat ik deze kans niet mocht laten liggen."

"Ik hoop dat ik ook bij de nationale ploeg een meerwaarde kan zijn. Ik ga er in elk geval erg mijn best voor doen. Ik heb er het volste vertrouwen in."

Wat zijn de troeven van bondscoach Sven Vanthourenhout. "Ik kan erg goed luisteren naar de renners", legt de ex-crosser uit. "Ik voel ze erg goed aan. Dat is een van mijn sterke punten, want niet elke renner denkt of leeft op dezelfde manier. Communiceren is erg belangrijk."