Sven Nys over nieuwe job Vanthourenhout: "Hij moet deze unieke kans grijpen"

Waarom gaat Vanthourenhout een goeie bondscoach zijn? "Hij staat heel kort bij de renners en kent heel goed de moderne manier van werken met de renners. Je merkt dat in onze ploeg: de communicatie tussen de renners en hemzelf loopt heel goed."

"Hij was een doorwinterde prof en is enorm gedreven. Hij heeft niet het grootste palmares, maar dat hoeft niet altijd. Hij is gepassioneerd door het vak, wil alle details kennen. Hij wil ook fouten maken en kan die ook toegeven. Hij wil iedere keer zichzelf verbeteren."

Hoe is de bond bij Vanthourenhout terechtgekomen? "Dat weet ik niet persoonlijk. Waarschijnlijk is het omdat hij nu een jaartje heeft meegelopen als ploegleider en ze gezien hebben dat hij heel goed is in die rol."