Sven Vanthourenhout volgt Rudy De Bie op als bondscoach veldrijden

Cycling Vlaanderen hervormt de opleiding van de jeugd en Rudy De Bie is op basis van zijn ruime ervaring de geknipte man om dat project in juiste banen te leiden.

"De Bie stond 15 jaar met veel succes aan het hoofd van de nationale ploeg en is nu toe aan een nieuwe uitdaging", luidt het in een persbericht van de bond.

"Het initiatief van Cycling Vlaanderen breekt met een jarenlange traditie en wil de jeugd een moderne, aantrekkelijke voorbereiding op het fietsen bieden. De verwezenlijking van dit project en de tijd die dat zal vergen, maakt het voor De Bie onmogelijk om die taak te combineren met zijn werkzaamheden als bondscoach van de veldrijders."

Zijn opvolger, Sven Vanthourenhout (36), komt over van Telenet-Fidea Lions. Hij was bij de ploeg van zijn goede vriend Sven Nys ploegleider. "Deze aanwerving kadert ook in de modernisering van de technische staf van Belgian Cycling", besloot het communiqué.

Eind 2016 had ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe de verantwoordelijkheid over de Belgische mountainbikers al overgenomen van De Bie.