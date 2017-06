Wereldkampioen Pidcock maakt overstap naar belofteploeg Telenet Fidea Lions

Thomas Pidcock wordt gezien als een toptalent op de fiets. Hij werd afgelopen veldritseizoen Brits, Europees en wereldkampioen bij de junioren. Ook op de weg was hij succesvol. Hij won Parijs-Roubaix voor junioren.

Pidcock was gegeerd wild op de transfermarkt en Telenet Fidea Lions haalt hem nu binnen. Hij maakt komend seizoen deel uit van het belofteteam met onder anderen Thijs Aerts, Yentl Bekaert en Andreas Goeman.

Sven Nys is blij met Pidcock in zijn team. "Hij wordt gezien als een wielertalent pur sang. Hij had veel aanbiedingen en heeft voor ons gekozen. We denken dat we hem nog sterker en beter kunnen maken op crosstechnisch vlak."

Voor Pidcock was het een bewuste keuze. "Ik heb niet zomaar voor dit team gekozen. Dit is het beste veldritteam ter wereld, onder leiding van de beste veldrijder ooit. Ik kan niet wachten om met de renners en staf van dit team samen te werken."