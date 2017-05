Van der Poel onderging ingreep aan knie: "Vermijden dat ik er op val"

22 keer mocht Mathieu van der Poel zijn armen in de lucht gooien tijdens het voorbije veldritseizoen. De zegekoning van het veld ging daarna op vakantie naar Zuid-Afrika, waarna zijn knie onder handen genomen werd.

"Het was een kleine ingreep", zegt Van der Poel aan Sporza. "En die was al langer gepland. Ik had al van bij het begin van het seizoen last van mijn knie. Maar het was geen last die mijn prestaties hinderde."

"Ik had tijdens het cross-seizoen wel telkens een knagend gevoel aan mijn knie. En als renner is dat niet leuk om constant met dat gevoel op de fiets te zitten."