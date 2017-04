Wietse Bosmans trekt naar team van Marc Herremans

Met Marc Herremans werk ik nu nauw samen met iemand met wie ik al een goeie band had. Ik heb zes mooie jaren gehad bij Beobank, maar anderzijds zal het goed doen om lucht op te snuiven in een nieuwe omgeving.

Bij ERA-Circus hoopt Bosmans verder te werken aan zijn wederopstanding. Daar waren ze op zoek naar versterking rond kopman Sweeck na het afscheid van Julien Taramarcaz. "Met Bosmans heeft het team de geschikte renner gevonden", klinkt het.

Ook Bosmans zelf ziet de nieuwe samenwerking helemaal zitten. De renner is momenteel al met z'n nieuwe team op stage in Mallorca. "Mijn overstap naar ERA-Circus is een weloverwogen beslissing die in onderling overleg met alle partijen werd genomen."



In de voorbereiding op het veldritseizoen zal Bosmans zowel een weg- als een mountainbikekalender afwerken. "Dat is de bedoeling. Ik ben geen ervaren rot in het mountainbiken, maar ik wil wel kijken hoe ver ik geraak in een paar wereldbekerwedstrijden. Mijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen is de Belgian Mountainbike Challenge in La Roche-en-Ardenne."