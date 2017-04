Meeusen trekt morgen al truitje van zijn nieuwe ploeg aan

De eigenlijke overstap was wel pas gepland op 1 januari 2018 omdat Meeusen nog tot 31 december onder contract stond bij Telenet Fidea Lions. Hij zou dus nog een deel van het nieuwe seizoen voor zijn oude werkgever moeten rijden.

Maar beide teams zijn nu overeengekomen om Tom Meeusen al vroeger in zijn nieuwe truitje te laten rondrijden. Hij vertrekt over enkele dagen zelfs al mee op stage met zijn nieuwe ploeg.

"Een vervroegde overgang was de beste optie voor alle partijen", vertelde Sven Nys. "We hebben daar de voorbije weken hard aan gewerkt en zijn blij met de manier waarop we met Beobank hebben kunnen samenwerken. Ik wil Tom uiteraard nog bedanken voor al die jaren waarin hij het beste van zichzelf heeft gegeven voor deze ploeg. We wensen hem veel succes in de rest van zijn carrière."

Ook Tom Meeusen reageerde opgelucht op het nieuws. "Het is fijn dat ik mijn samenwerking met de Telenet Fidea Lions na zo veel jaren op een goede manier kan afsluiten."