Van der Poel legt carrièreplanning uit: "Over twee jaar naar de weg"

Bram Tankink had ook een anekdote in petto over het Nederlands kampioenschap van vorig jaar. Tankink kwam in een kopgroep terecht met drie andere renners.

Mathieu van der Poel was één van de metgezellen van Tankink, maar dat had de LottoNL-Jumbo-renner niet door: "Ik herkende dat shirtje niet, maar die gast reed zo snel."

"Ik dacht dat het een amateur was die voor de vierde plaats reed, maar dat bleek dus Mathieu te zijn."