VIDEO: Van Aert wint het laatste titanenduel met Van der Poel

En nu tijd voor vakantie!

Het zit er nu echt op: Wout van Aert heeft de laatste veldrit van het seizoen gewonnen. Van Aert klopte in de Cyclocross Masters in Waregem Mathieu van der Poel in de sprint. Zondag is er nog de Kleicross in Lebbeke, maar daar verschijnen Van Aert en Van der Poel niet aan de start.