Jolien Verschueren rijdt vanaf 1 maart al voor Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Op deze manier kan Jolien zich meteen integreren in haar nieuwe team en zich optimaal voorbereiden op het nieuwe veldritseizoen

"Beide teams en Jolien hebben nog eens rond de tafel gezeten en na een aangenaam gesprek zal Jolien al op 1 maart 2017 de overstap maken", lezen we op de website van de Telenet Fidea Lions.

"Op deze manier kan Jolien zich meteen integreren in haar nieuwe team en zich optimaal voorbereiden op het nieuwe veldritseizoen. We wensen Jolien het allerbeste toe in haar verdere carrière en willen haar bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen seizoenen."

Verschueren startte in 2012 bij Telenet-Fidea. Dit seizoen schonk ze het team drie zeges. Ze was de de beste in Kruibeke, Boom en Oudenaarde (Koppenbergcross).