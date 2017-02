Meeusen verlaat na alle heisa Telenet en trekt naar ploeg Van der Poel

Nu heeft de 28-jarige Meeusen een oplossing gevonden. Hij trekt naar Beobank-Corendon. "We zochten iemand om het middenveld achter Van der Poel te versterken en Meeusen stond al enkele jaren hoog op ons verlanglijstje", klinkt het op de website van de ploeg.

"Door de situatie bij zijn huidige ploeg kwam alles de afgelopen weken in een stroomversnelling terecht. Meeusen had bij Telenet niet meer het gevoel dat hij nog gewild was en dat is bij ons wel zo."

Meeusen liet er dan ook geen gras over groeien en tekende vandaag een contract bij zijn nieuwe ploeg tot 2019. Het is wel nog niet duidelijk of Meeusen vanaf 1 september of pas vanaf 1 januari 2018 in het shirt van Beobank zal rijden. Daarover moeten beide ploegen nog onderhandelen.