"Startgeld voor de vrouwen moet op niveau van mannen komen"

Geen Sanne Cant op de cross in Leuven door een dispuut over een te laag startgeld. Collega Sophie de Boer juicht dit toe. "Ik vind het heel goed dat ze zich hiervoor inzet." "Maar even veel startgeld voor de mannen als voor de vrouwen, dat zal er nooit komen", is manager Roodhooft nuchter.