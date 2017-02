Zwitsers kampioen Taramarcaz (29) stopt met veldrijden

Taramarcaz zal niet meer te bewonderen zijn in het veld. Taramarcaz zal niet meer te bewonderen zijn in het veld.

De Sluitingsprijs in Oostmalle is de afscheidswedstrijd van Julien Taramarcaz. "Ik heb deze keuze gemaakt in het belang van mijn gezin", zegt de beste Zwitserse veldrijder van het moment.