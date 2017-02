Van Aert legt eerste steen van To Walk Again-centrum in Herentals

In dit centrum verbeteren we de levenskwaliteit van mensen met een beperking

"We hebben al heel wat mensen kunnen helpen met de drempels die ze in hun dagelijkse leven tegenkomen", zegt Marc Herremans, die zelf verlamd raakte na een ongeluk op training.

"In dit centrum verbeteren we met behulp van hoogtechnologische revalidatietoepassingen, zoals bijvoorbeeld staprobots, de levenskwaliteit van mensen met een beperking. Met in het achterhoofd nog steeds die ultieme droom: to walk again."