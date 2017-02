Nys en Telenet-Fidea geven belofte profcontract: "Hij is een echte leeuw"

Op het WK was Nicolas Cleppe lange tijd in de running voor een medaille. Maar de 21-jarige belofte moest vrede nemen met de vijfde plaats, de op één na beste Belg in de uitslag (Thijs Aerts werd vierde).

Cleppe won dit seizoen ook zilver op het BK voor beloften. In de andere klassementscrossen eindigde hij bijna steevast in de top vijf. "Nicolas is enorm gemotiveerd", zegt ploegmanager Sven Nys. "Hij is een echte leeuw."