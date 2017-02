De veldrit in Waregem pakt uit met verse sneeuw

De stad Waregem kwam gisteren met de twee parcoursnieuwtjes, parcoursbouwer Erwin Vervecken gaf vandaag meer uitleg. "We laten een vrachtwagen vol sneeuw leveren en leggen de sneeuw aan in een bocht. Dat moet zorgen voor een spectaculaire hindernis."

"Het is een toffe extra en bovendien gemakkelijk voor ons. Want we moeten het niet opruimen: na twee dagen is de sneeuw gesmolten."