Coup de théâtre: Vantornout blijft toch bij Marlux-Napoleon Games

Mijn respect en dankbaarheid voor wat Klaas de afgelopen 9 jaar voor onze ploeg heeft betekend, is altijd groot gebleven. En daarom ben ik blij dat we toch tot een nieuw akkoord kwamen.

Dat bericht klopte niet (helemaal) volgens Mettepenningen. "Klaas' contract bevat een clausule waarin staat dat het contract op 1 maart 2017 stopgezet kan worden. We zullen een evaluatie van het seizoen maken en kijken of we die clausule zullen gebruiken."

De relatie tussen beide partijen leek door de woordenwisseling verzuurd, maar een verzoeningsgesprek heeft vandaag witte rook opgeleverd. "Na 9 jaar trouwe dienst in onze ploeg begint Klaas straks op 1 maart aan zijn 10e. De clausule wordt dus niet gebruikt", meldt de ploeg.

"Wat dit weekend is gebeurd en gezegd, dat vonden we beiden jammer en hebben we tijdens onze afspraak vandaag uitgepraat", reageert Mettepenningen.

"Mijn respect en dankbaarheid voor wat Klaas de afgelopen 9 jaar voor onze ploeg heeft betekend, is altijd groot gebleven. En daarom ben ik blij dat we toch tot een nieuw akkoord kwamen, zodat Klaas zijn carrière bij ons kan verderzetten. Daar voelen we ons beiden goed bij."