"Het is duidelijk dat Mettepenningen graag met Meeusen in zee wil"

Of Vantornout dan naar het team van Sven Nys zou kunnen gaan? Dat zal niet gebeuren, want Nys zit met hetzelfde probleem. Het gedoe met Meeusen past ook in die optiek: er is bij Telenet onvoldoende budgettaire ruimte om Meeusen met deze kostprijs bij te houden.

Voor Vantornout zou het dan wel eens een toekomst zoals die van Vincent Baestaens kunnen worden: individuele sponsoring door mensen die het goed met hem menen.

Nu eruit stappen zou brutaal zijn. Als je een koning in deze wereld geweest bent, dan is zonder boe of ba verdwijnen het ergste wat je kan overkomen. Ik hoop voor Klaas dat het anders uitdraait.