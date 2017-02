Professor sportmarketing over veldritseizoen: "Moeten op Engelse markt mikken"

"Ik denk dat het veldrijden in Vlaanderen al enkele jaren tegen het plafond zit. Het zou mooi zijn om op hoog niveau stand te houden. In Nederland en Engeland zijn er wel regio's waar er nog groei mogelijk is", weet Lagae.

"Het veldrijden moet vooral richting Engelse markt geëxporteerd worden. Vijftien jaar geleden stond het wegwielrennen in Engeland ook nergens. Het "Hitchcock-format" van één uur spanning is logistiek vanuit Vlaanderen heel goed haalbaar."

"Engeland is dichtbij en het WK-podium bij de junioren, met Thomas Pidcock, heeft me wel gecharmeerd. In Engeland zit een enorm potentieel. De UCI moet daar de focus op leggen en andere regio's, zoals de VS, Zwitserland, Italië of het Baskenland even vergeten."