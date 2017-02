Einde seizoen voor Verschueren: gebroken rib en open kniewonde na valpartij

Verschueren hield een gebroken rib en meerdere gekneusde ribben over aan haar valpartijen. Ze heeft ook een open kniewonde. Ondanks alle pech bereikte Verschueren gisteren toch nog de finish.

"Om een mogelijke klaplong te vermijden, is een week platte rust verplicht", reageert haar ploeg Telenet-Fidea. Haar seizoen is dus afgelopen en Verschueren mag ook een week haar job als kleuterleidster niet uitoefenen.

"Dit is tekenend voor mijn seizoen met enkele ups, maar vooral veel downs", reageert Verschueren. "Ik wou mijn goede resultaten van vorig jaar evenaren, maar door veel pech is dat niet gelukt. Nu richt ik me op volgend jaar. Hopelijk heb ik nu alle tegenslag achter de rug."