In de camper voor het WK: "Die groene banden van Wout zijn overdreven"

De opvallende bandenkeuze van Wout van Aert was na het WK het gespreksonderwerp. Maar ook voordien werd er in de campers bij de renners al over gesproken. "Met die Michelins sta je minder rap plat", zei Van Aert. "Ook als je plat rijdt, nooit vloeken", was de raad van Niels Albert.

Volgens Marc Janssens, de ploegleider van Laurens Sweeck, was het allemaal wat overdreven. "Ik denk dat het een beetje uit schrik is." "Het is safe, hè."