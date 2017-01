Spektakelrijk Spa-Francorchamps verdwijnt van veldritkalender

Het is in al die tijd helaas geen evidentie gebleken: voor heel wat Vlaamse crossers en voor de crossfans is Spa al een eindje weg, zeker als er datzelfde weekend ook nog in Mol moet gereden worden.

Christophe Impens van Golazo sports, de eigenaar van de wedstrijd, verduidelijkt de situatie: "Het is in al die tijd helaas geen evidentie gebleken: voor heel wat Vlaamse crossers en voor de crossfans is Spa al een eindje weg, zeker als er datzelfde weekend ook nog in Mol moet gereden worden."

Ook de piste om als onafhankelijke cross een doorstart te maken, is onrealistisch. "Het scheelt flink wat op het vlak van sponsoring en bereik en met de cross in Francorchamps was het nu al moeilijk om uit de kosten te geraken", aldus Impens.

"Helaas zijn de plaatsjes in de andere klassementen allemaal bezet en zien we daar op korte noch langere termijn ruimte voor Francorchamps."

Golazo gaat nu in samenwerking met de UCI en de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) onderzoeken wat er in de toekomst met de licentie gedaan kan worden: "De ambitie is in elk geval om opnieuw een cross in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te organiseren."