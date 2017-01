Iserbyt op bezoek bij grootouders: "Je werd uitgeroepen tot Kannibaal van Bavikhove"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Op bezoek bij de grootouders van Iserbyt Op bezoek bij de grootouders van Iserbyt

Vanavond kunt op Eén (21.25u) kijken naar de laatste aflevering van Kroonprinsen, de serie over veldrijders Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Als opwarmertje voor de slotaflevering bieden we u een extra fragmentje aan over de grootouders van de intussen ex-wereldkampioen bij de beloften.