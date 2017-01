"Wij hadden iets waar de anderen niet over nagedacht hadden"

In de aanloop naar het WK had Van Aert met knieproblemen te kampen. "Mijn knie doet nog altijd pijn, vanochtend was ze stijf", zegt Van Aert. "Al had ik wel erger verwacht. Ik heb het gevoel dat de ontsteking verbeterd is. Morgen bekijken we de wedstrijdplanning. Maar voorlopig zie ik het positief in dat ik het seizoen zal kunnen uitdoen."

De wereldkampioen kreeg ook opnieuw vragen over de ophef rond de formulieren van de dopingcontroles. "Twee dagen voor het WK had ik er eigenlijk niet veel zin in, want het ging niet over de koers zelf. Ik zat toch met al die andere dingen in mijn hoofd. Ik was gefrustreerd en voelde me onrecht aangedaan. Maar zaterdag dacht ik: "Ik moet dit omzetten in iets positiefs". Toch had ik waarschijnlijk beter enkele zaken niet gezegd (alluderend op zijn uithaal naar Kevin Pauwels op de persconferentie vrijdag, red). Ik zal me daarvoor verontschuldigen bij Kevin", besloot Van Aert.