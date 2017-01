"Albert dacht al in november aan de groene banden"

"Voor deze banden moeten we al even terug in de tijd", legt Richard Nieuwhuis (foto) uit. "Niels Albert reed er als junior mee. Adrie van der Poel (vader van, red) en Richard Groenendaal hebben er mee gecrost op het WK van 2001 in Tabor, toen Erwin Vervecken wereldkampioen werd."

"Het voordeel is dat de band volledig uitgehard is, omdat ze in de jaren 90 geproduceerd zijn. De renners die vaak lek reden, crosten op materiaal van nog geen half jaar oud."

"Hoe beter de band is uitgehard, hoe sterker hij is. Hoe meer tijd tussen productie van de band en het effectieve gebruik, hoe minder gevoelig hij is voor lekkage."