Christophe Vandegoor na het WK cyclocross: "Er klopt iets niet"

Het seizoen is nu zo goed als afgelopen. Ik onthoud de dominantie van de grote twee, Van Aert en Van der Poel. Met een licht overwicht voor de Nederlander in de beginperiode van het seizoen en daarna een inhaalbeweging van de Belg.

Van Aert en Van der Poel hebben bij momenten voor knappe duels gezorgd die konden begeesteren, zoals in Gieten en Hamme. Zuiver sportieve duels. Door hun hoge niveau kunnen hun tegenstanders alleen nog een Oscar voor de beste mannelijke bijrol behalen. Is dat erg voor de sport? Voorlopig niet, denk ik, ook al is de publieke belangstelling hier en daar toch afgenomen. Dat heeft wellicht veel te maken met het afhaken van Sven Nys.

Puur sportief zou ik toch ook de wereldtitel van Sanne Cant willen onthouden. Zuiver sportief haar eeuwige kwelduivel Marianne Vos kunnen verslaan: mooi. En Wout van Aert heeft andermaal bewezen dat hij sterk in het hoofd is, geen slechte eigenschap voor een topsporter. Maar wat nu gebeurd is in Luxemburg laat ergens een zure en wrange smaak na. Op alle vlakken en dat is jammer. Er klopt iets niet wanneer het woord janker een leidmotief wordt. Er klopt iets niet wanneer renners elkaar pakken op karaktereigenschappen...