Succesrecept van Van Aert: "Michelin-tubes die in de stal van Albert waren blijven liggen"

Niels Albert lichtte zijn "speciale" bandenkeuze na afloop toe. "Het parcours ligt op een oude steengroeve. Toen het dooide, dacht ik dat de stenen bloot zouden komen te liggen, waardoor je meer risico loopt op lekke banden. Daarom koos ik voor tubes met een Michelin-profiel."

"Het was een gok", zegt de ploegleider van Wout van Aert. "Maar het was uiteindelijk de goede keuze. En dat is ook mijn taak. Wout moet alleen maar koersen, de rest doe ik wel."