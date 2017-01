Cant day after: "Ben nog iets gaan drinken met Nederlandse ploeg"

"Eerst moest ik naar de antidopingcontrole, dan naar de bond en vervolgens gingen we met de sponsors en de ploeg eten. Daarna ben ik met de Nederlandse ploeg iets gaan drinken, de Belgen waren al naar huis. Marianne Vos was ook van de partij. Het was een leuk feestje."

De 26-jarige veldrijdster staat al jaren aan de top in België: "Toen ik begon stond het vrouwenveldrijden in België nog niet te hoog geklasseerd. Ik heb het de voorbije tien jaar zien groeien en heb misschien zelfs mee geholpen aan de groei."

Cant werkte al jaren naar de wereldtitel toe, maar het mislukte telkens. "Frustratie was er nooit. Ik heb altijd gedacht: "Ooit zal het lukken". Gisteren was misschien iets vroeger dan verwacht."