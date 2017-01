Cant: "Geloofde niet meer in wereldtitel in voorlaatste ronde"

"Ik klop een zevenvoudige wereldkampioene, een monument in de wielersport. Marianne heeft ons vandaag de hele cross onder druk gezet, maar ik had niet de indruk dat ze beter was dan ik. Toen ze niet kon wegrijden, begon ze precies wat te twijfelen. En daar werd ik sterker van."

Voor Cant is het de eerste regenboogtrui uit haar carrière. "Toen ik 6 jaar was, droomde ik al van de wereldtitel. Vandaag heb ik bovendien ook geschiedenis geschreven, want voor het eerst is er een Belgische vrouw wereldkampioene veldrijden. Dit is een ongelofelijke dag."